焦点：中国金属贸易商触角伸向新加坡 欲争夺大宗商品交易主导权

路透悉尼8月15日 - 中国金属贸易商过去一年来在亚洲金融中心新加坡开设办公室并延揽高级精英，旨在把握西方银行退出全球大宗商品交易业务之后的机会。

中国是铜和铁矿石等许多天然资源的最大消费国，但本国产量不足，必须按照全球价格进口；所以中国一直寻求在大宗商品市场拥有更大的定价权。如今，中资企业的目标是越过中间人，与更多生产商及用户建立联系。

金融危机之后，西方国家银行因监管代价越来越高而放弃商品业务。中国企业趁势而起，在家门口的国际金融中枢建立交易据点。

中国企业的背后有来自大型金属综合集团的支持，包括中国最大的有色金属贸易商--迈科金属国际集团，也已在新加坡建立一个基地。

中国富豪王文银旗下企业AWIN国际资源有限公司、以及由四家活跃于金属行业的中资公司所支持的Kyen Resources，在过去一年中也都在新加坡设立了办公室。

尽管中国在新加坡的金属贸易企业将面临嘉能可(GLEN.L)和托克(Trafigura)等老牌贸易公司的激烈竞争，但分析师预计他们能凭借与中国大陆的联系而获利。

这些企业将能自主采购，利用中国和国际市场的价格差距。他们还能利用本土优势，把中国买家和来自东南亚等地区、通过新加坡银行业者融资的卖家联系起来。

“中国有一些大型交易商，他们无疑在增加海外业务。以他们的规模和资本实力，与地区交易商竞争不在话下，”花旗集团驻上海大宗商品分析师Ivan Szpakowski称。

这些中国企业将目光投向依赖息差的基本套利交易之外，借用股东的力量建立业务。他们为此聘请了专业金属实货交易员。

比方说，Awin聘用斯特拉塔前雇员Felipe Williams出任基本金属主管，聘用Javier Gausachs任并购主管，还雇用了来自路易达孚的一名资深交易员。

正威国际集团旗下的Awin在新加坡现有30名员工，一年前只有一名。据福布斯，Awin的东家王文银净资产约为50亿美元，在中国位居前20名。

消息人士称，该公司希望通过并购发展，特别是积累铜供应来源。该公司拒绝置评。

两位消息人士称，迈科集团正在新加坡扩展业务。其与中国第三大铜企金川国际(2362.HK)去年在新加坡成立了合资企业。迈科并未回复置评请求。该集团年销售额达830亿元人民币(约合133.9亿美元)。

由铜产品生产商江苏金辉集团提供支持的GT Metals & Investment，去年末在新加坡启动业务。

**商品交易新格局**

由于宽松信贷枯竭，且贸易商相比银行业者享有更宽松的监管和更低的资本金要求，全球大宗商品贸易正在转型。趁此时机，中国企业在新加坡扩张金属贸易。

瑞士信贷CSGN.VX上月表示将逐步结束大宗商品交易业务，是最新一家结束此业务的大银行。

除金属外，中国还寻求在农产品交易方面提升影响力。中粮集团(COFCO)今年稍早收购了荷兰谷物交易商Nidera和新加坡来宝集团(Noble Group)(NOBG.SI)农产品业务的多数股权。

这些公司的高管称，在新加坡从事大宗商品贸易的一大优势是，政府根据逐个情况给予慷慨的税项减免，并且大银行、必和必拓(BHP.AX)等生产商和协助交易的当地律所全部在场。

新加坡国际企业发展局助理局长Satvinder Singh告诉路透，位于新加坡的金属和矿物交易商五年前只有几家，现在已经超过100家。

“该区域内存在大量机遇，较小型的灵活性更高的企业可以从中获利，”法国兴业银行驻新加坡分析师Mark Keenan说。(完)

(编译 李婷仪/王丽鑫/王兴亚；审校 徐文焰/田建华)

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