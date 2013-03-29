中国中冶2012年亏损约70亿元人民币

人民币收升近百点但仍未突破区间 逢低购汇入场限制升幅
路透北京/上海4月13日 - 人民币兑美元即期周四升破6.89关口，升幅近百点，为连续第三天收升并创逾两周新高，不过目前仍未突破区间走势，中间价则升至近两个月新高，因美元明显调整。交易员称，美国总统对强美元不满打压美元多头，而中间价也有小幅做高的嫌疑，明显推高汇价，但这给逢低购汇盘一个入场时机，使得市场价一度低于中间价200点。
路透北京3月29日 - 中国冶金科工股份有限公司(1618.HK)(601618.SS)公告去年亏损约70亿元人民币，但预计今年一季度的净利增长20%左右。
中国中冶年报显示，去年亏损69.52亿元人民币，2011年则为盈利42.43亿元；实现营收2,211.20亿元，同比减少3.94%，每股收益-0.36元。
年报称,由于公司对持有的中冶葫芦岛有色金属集团公司应收款项、下属中冶澳大利亚控股持有的兰伯特角铁矿资产计提大额资产减值准备，及公司对承建的中信泰富西澳大利亚SINO铁矿工程承包项目工程承包合同预计总成本超出中信集团已认可的项目成本部分计提当期损失，以及多晶硅业务出现较大亏损等因素，导致报告期内盈利水平大幅下降。
不过，去年底中国中冶已转让葫芦岛有色的股权给控股股东；此外，公司所属科研、设计、施工企业的工程业务归属母公司净利润较去年同期有较大增长，预计2013年第一季度公司净利润较去年同期相比增加20%左右。
注:中国中冶为中国工程建综合企业,主要业务包括工程承包、装备制造、资源开发和房地产开发.(完)
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(发稿 曹巍浩; 审校 林高丽)
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