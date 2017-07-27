《HOME专栏》上半年中国精炼工业金属进口整体平平 铅表现异军突起

资料图片：2012年3月，上海洋山港附近仓库的工人在搬运铜。

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Home

路透伦敦7月26日 - 今年上半年，中国对精炼工业金属进口的兴致整体都不高。

比如说铜，和2016年上半年相比，精炼铜进口下降了26%，减少逾50万吨。

这其中一部分要归因于废铜及铜精矿强劲的进口。这两种原材料供应充足，意味着会有更高的国内精炼铜产量，对进口精炼铜的需求也就少了。

锌和镍行业也有类似剧情上演，尽管有预期认为这两种金属原材料的匮乏会带来更高的精炼金属进口。

但铅的情况却截然不同，上半年中国铅精矿进口下滑，而且中国从精炼铅净出口国变成了净进口国。

图表1：原材料进口情况 tmsnrt.rs/2h4OGVe

**铅盖过锌的风头**

中国2017上半年精炼铅净进口为50,300吨，乍看为数不多，但这是中国自2012年以来持续成为净进口国，而且上次进口这么多得回溯到2009年。

进口主要来自两个国家，其一是澳洲的32,000吨，其二则是哈萨克的18,600吨。

从净出口为转变为净进口国的原因为何呢？这是因为铅市场非常的不透明，就算是在中国以外市场也是如此，因此很难说个准。

但值得注意的是，2017年前六个月铅精矿进口下滑，也和整体趋势相左。

前六个月的铅精矿进口为散重644,000吨，较上年同期下滑4%，创下2013年以来同期的最低进口量。

由于大家原先预期这样的情况会发生在铅的姊妹金属--锌的身上，因此整体而言这有点出人意料。

但上半年锌精矿进口较去年同期劲增31%，至散重130万吨，尽管原料市场趋紧。

相反地，精炼锌进口量则减少38%或11.1万吨，至18万吨。

今年以来中国的锌贸易与市场的多头情况并不相符；锌原料供应吃紧导致精炼锌亦出现紧俏。

这种情况将持续多久，将是市场行情的主要考验。

废铜和铜精矿进口图表：tmsnrt.rs/2h4jghG

**铜和镍原料进口激增**

精炼铜和精炼镍进口量今年上半年双双减少，原料进口则增加。

以铜来看，一大改变是废铜进口增加了19%至散重190万吨。

这打破了过去四年的下降趋势，而且是废铜全球供应量上升的重要部分，供应增加是受去年底铜价大涨影响。

相比之下，铜精矿的进口过去五年持续上升，这一趋势延续至今年上半年，增幅进一步增加4%。

这反映了中国增设冶炼和精炼炼能导致的结构性变化，这因废金属周期性供应充足而加剧。

由于出口略微放缓，1-6月精炼铜进口量共计减少53.3万吨，净减少50万吨。

今年亦大量进口镍原材料，精炼镍净进口需求减少61%，或13.9万吨，至8.75万吨。

今年迄今从菲律宾进口的镍矿石持续上升，此前曾因雨季和前菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)提出抑制镍矿开采而受到冲击，目前这一提议被现任环境及自然资源部部长西马图(Roy Cimatu)搁置。

印尼部分放宽未加工矿石出口禁令后，中国对印尼矿石的进口量亦大幅回升。

这项禁令是为了提升矿业的加工附加价值，这项政策的成果之一，就是印尼对中国出口镍生铁(NPI)增加。

2017年上半年，中国的印尼镍生铁进口量同比大增78%，至563,000吨。

也正由于镍原料供应链这块环节的情势变化，使得镍市多头受到打击，今年以来镍价持续承压。

中国铝半成品出口量图表：reut.rs/2ePSOYt

**铝出口加速**

在中国金属商品进口数量上，只有铝和铅呈现上升。

尽管铝进口量较上同期跳增4.4万吨，达到6.4万吨，但这个数字在铝市只是九牛一毛，与中国铝半成品出口数量相比，更是小巫见大巫。

今年上半年，半成品出口共计210万吨，增长了6%。

中国5月和6月出口均在40万吨或以上，这种水平以前仅在2015年6月和2014年12月出现过，鉴于当前中国在全球铝市所处的角色，这不是什么好兆头。

而不同类型产品之间轮动的情况持续，也值得注意。

铝条、铝棒及铝型材上半年降幅为18.4万吨，铝板、铝片和铝带则跳增22.5万吨，铝箔增长了6.9万吨。

**锡出口量尚不可知？**

中国仍是精炼锡净进口国，虽然进口量相当小，上半年累计净进口量仅为1,800吨。

几年来，精炼锡进口量一直在下降，这个趋势刚好与一个相对较新的情况相吻合，即中国从缅甸进口原材料，国内炼厂因而得以提高产量。

1-6月从缅甸进口的锡精矿下降45%，但这个数据或许夸大了实际情况。国际锡研究协会(ITRI)已暗示，进口数量下降或许掩盖了缅甸加工技术改善后质量上升的情况。

当然，中国精炼锡市场似乎并未出现供应短缺。上海期交所注册仓库的库存持续增加，目前为7,315吨。

随着出口税取消，部分锡可能将从中国流向全球市场。

1-6月实际出口量只有区区550吨，非常符合过去几年的水平。

不过，考虑到供应良好的中国市场与持续处于低位的伦敦金属交易所(LME)库存之间的差距不断加剧，这种情况可能就要改变。(完)