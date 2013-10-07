中国明年金属需求料上升

* 冶炼厂认为，经济形势改善及建筑项目提振工业金属需求

* 铜消耗2014年料增至858.6万吨

* 铝需求料提高逾10%

* 电动自行车和汽车或带动铅需求，但锡的前景则不那么乐观

路透香港10月7日 - 行业消息人士表示，随着中国加速建设电网、铁路和经济适用房，其2014年精炼铜进口料增加，但废铜供应紧张可能降低其国内产量。

据三家大型终端用户和生产商估计，2014年精炼铜消耗可能上升5-6%。按研究机构安泰科估计今年消费810万吨计算，那么明年消耗将升至约860万吨。

业内消息人士和交易员称，今年保税库存用掉逾50万吨，进口商2014年可能增加进口以补充库存。

中国经济2014年料继续加速增长，城镇化进程有助于推动金属需求。

中国一大型制造公司经理表示，欧洲和美国经济复苏可能也提振中国铜产品出口。

炼厂的消息人士表示，铜需求料还受到废铜供应短缺的支撑，这一因素已经限制了一些精炼铜厂商的产量。

他们说，如果金川集团年产40万吨的新冶炼厂明年上半年投产，那么2014年中国精炼铜产量还将增加逾20万吨。

**铝消费量料增逾10%**

两位铝冶炼厂消息人士称，中国2014年铝消费量料较估算中今年可达到的2,400万吨增长逾10%。

他们表示，该行业应会受益于建筑活动升温以及中国政府试图促进需求以消化行业过剩产能的努力。中国炼铝行业的产能今年增长接近10%。

消息人士称，运输设备生产商的需求也将增长，此前政府在今年批准多个铁路项目。

他们说，中国国家物资储备局继今年购买30万吨之后，明年预计不会收储铝，因为担心国内铝价上涨，也为了抑制新的炼铝产能。

不过，铝消费量上升可能跟不上产能增长速度，2014年炼铝产能料将增长约500万吨。

两位铅冶炼厂的消息人士说，中国的汽车和电动自行车保有量较高，将促进对替换用铅酸电池的需求，从而使得2014年精炼铅消费量超过2013年预估中的460万吨。

消息人士表示，锌的需求增长前景则没有那么亮丽，因为中国政府继续采取调控措施，为私人房地产行业降温；不过铁路项目增加应会帮助2014年的锌需求量攀升，而今年的需求量估计在550万吨左右。

消息人士还说，随着国内经济活动升温，2014年镍和锡的需求量预计将分别高于今年的约78万吨和15.1-15.3万吨。(完)

(编译 李爽/徐文焰；审校 张荻)

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