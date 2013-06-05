习近平访问墨西哥 两国承诺将展开广泛合作

秦皇岛实施限购 在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透墨西哥城6月4日(记者 Lizbeth Diaz) - 在中国国家主席习近平访问期间，中国和墨西哥周二承诺将在能源、矿业和基础设施等众多领域展开广泛合作，但两国间的自由贸易协定仍暂无可能。
墨西哥政府表达了对与中国巨大贸易逆差的担忧，墨西哥总统培尼亚（Enrique Pena Nieto）希望扭转这一贸易不平衡局面。
培尼亚在与习近平共同与记者见面时表示，墨西哥希望两国贸易更均衡。
他说，两国还同意化解围绕纺织品问题产生的僵局。
两国政府还签署协议在商业防务上进行合作，中国允许墨西哥龙舌兰酒和猪肉进入中国市场。
墨西哥石油公司(Pemex)PEMX.UL表示，中国进出口银行将向其提供10亿美元信贷用于购买船舶和离岸设备。该公司还与新兴际华集团（Xinxing Cathay International Group）签署谅解备忘录，寻找在管道方面合作的协议。
2012年，墨西哥有超过15%的进口来自中国，总额达570亿美元，而对中国出口额仅为57亿美元，占墨西哥总出口的1.5%。
习近平表示，中国计划签署商业合同，另外购买价值10亿美元的墨西哥商品，但没有提供更多细节。
周二早些时候，墨西哥外长梅亚德（José Antonio Meade）表示，两国签署自贸协定为时尚早。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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