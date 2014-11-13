以金融合作为引擎打造中墨“一二三”合作新格局--习近平

路透北京11月13日 - 中国国家主席习近平周四称，中国和墨西哥双方要紧扣两国发展战略契合点，制定务实管用、有针对性的行动计划，打造“一二三”合作新格局，即以金融合作为引擎，以贸易和投资合作为主线，以基础设施、能源、高技术合作为重点。

新华社报导称，习近平同墨西哥总统培尼亚举行会谈，两国领导人为中墨关系发展定方向、绘蓝图，决定打造“一二三”合作新格局。

培尼亚亦表示，墨方希望扩大双边贸易投资合作，推动互联互通，非常欢迎中国企业积极参与墨西哥改革，特别是基础设施建设，希望尽快启动墨中投资基金。

报导并称，中国和墨西哥还共同发表了《关于推进中墨全面战略伙伴关系的行动纲要》，决定启动研究和制定《中墨政府间两国常设委员会2016年至2020年共同行动计划》，作为推进中墨全方位合作的路线图。双方都从战略高度和长远角度看待两国关系发展，将共同唱响改革、合作、发展的中墨“好声音”。

新华援引行动纲要内容称，中墨双方将重点采取行动，促进相互投资，落实好由中墨两国共同出资、第一阶段金额为12亿美元的中墨投资基金，用于积极推动基础设施、工业、旅游和能源等领域的投资合作。双方将继续共同努力，使基金达到目标规模（24亿美元），将其打造成推动两国企业战略伙伴关系发展的优先机制。

要继续支持两国金融机构在对方国家开设分支机构。为此，墨西哥国家银行和证券委员会批准世界主要银行之一——中国工商银行在墨开设子行；推动能源领域的投资，利用好能源基金，用于支持中方企业和墨西哥国家石油公司在有关基础设施项目上的投融资合作。

此外，行动纲要还表示，要抓住两国改革进程带来的机遇，结合各自优势，着力推动双方在基础设施、能源和高技术等重点领域合作，积极探讨产业投资与合作。（完）

(发稿 李文科; 审校 曾祥进)

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