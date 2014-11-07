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中国财经 | 2014年 11月 7日 星期五 15:03 BJT

墨西哥取消中国铁建为首财团的高铁合约

路透墨西哥市11月7日 - 墨西哥政府周四晚间宣布，总统取消一纸由中国企业为首财团兴建高铁的数十亿美元合约，因这项投标并无其他对手，引发不满。

墨西哥交通运输部声明表示，政府将举行新的招标；此前有议员指控政府独厚以中国铁建(601186.SS)为首的财团。

这条高铁将连结墨西哥市及中部城市基勒打罗(Queretaro)。(完)

(编译 蔡美珍；审校 李春喜/张荻)

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