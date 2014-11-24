中墨官员周一将会晤 讨论高铁合同取消等问题

路透墨西哥城11月23日 - 墨西哥政府周日称，该国交通通信部长将在周一会晤中国政府官员，讨论中国企业中标的37.5亿美元高铁合同遭取消一事。

本月稍早，中国铁建(601186.SS)牵头的财团作为唯一竞标者，获得墨西哥的一笔高铁合约，但在墨国反对党抨击竞标过程被操纵后突然取消。

当地媒体后来披露，该竞标财团中的一个墨西哥集团旗下的一套700美元住宅，正是墨西哥总统培尼亚妻子正在购买的物业。这引人质疑竞标过程可能存在利益冲突。

据墨西哥交通通信部声明，部长鲁伊斯(Gerardo Ruiz Esparza)将于周一在中国进行会晤，届时还会讨论墨西哥兴建国有和民营移动网络的计划。

鲁伊斯此前表示，希望按照同样条款在11月底重新进行高铁招标。(完)

(编译 朱晓军；审校 白云)

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