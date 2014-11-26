中墨两国交通部长举行会晤 但未提及高铁合同取消一事

路透上海11月26日 - 根据中国交通运输部声明，中国和墨西哥两国交通部长举行会晤，讨论未来在交通基础设施方面的合作事宜。声明称，双方没有讨论中国企业中标的37.5亿美元高铁合同遭取消一事。

中国交通运输部部长杨传堂和墨西哥通信与交通部长埃斯帕萨(Gerardo Ruiz Esparza)周二在北京会面。之前墨西哥方面出于对招标透明度的担心，突然取消中国铁建(601186.SS)(1186.HK)为首的财团获得的墨西哥高铁建设合同。

墨方周日曾表示，会谈将讨论合同取消一事，届时还会讨论墨西哥兴建国有和民营移动网络的计划。

中国交通运输部之前表示，相信协议取消后的索赔具有法律依据。

中国交通运输部周三声明称，杨传堂部长谈到中墨两国在交通运输领域有着良好的合作关系；埃斯帕萨表示，希望更多中国企业赴墨在铁路、公路、机场等基础设施建设领域开展投资。(完)

(编译 郑茵 审校 李爽)

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