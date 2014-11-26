中墨两国交通部长举行会晤 但未提及高铁合同取消一事

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透上海11月26日 - 根据中国交通运输部声明，中国和墨西哥两国交通部长举行会晤，讨论未来在交通基础设施方面的合作事宜。声明称，双方没有讨论中国企业中标的37.5亿美元高铁合同遭取消一事。
中国交通运输部部长杨传堂和墨西哥通信与交通部长埃斯帕萨(Gerardo Ruiz Esparza)周二在北京会面。之前墨西哥方面出于对招标透明度的担心，突然取消中国铁建(601186.SS)(1186.HK)为首的财团获得的墨西哥高铁建设合同。
墨方周日曾表示，会谈将讨论合同取消一事，届时还会讨论墨西哥兴建国有和民营移动网络的计划。
中国交通运输部之前表示，相信协议取消后的索赔具有法律依据。
中国交通运输部周三声明称，杨传堂部长谈到中墨两国在交通运输领域有着良好的合作关系；埃斯帕萨表示，希望更多中国企业赴墨在铁路、公路、机场等基础设施建设领域开展投资。(完)
(编译 郑茵 审校 李爽)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：