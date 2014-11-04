中国铁建牵头财团赢得墨西哥高铁项目合同 价值数十亿美元

路透墨西哥城11月3日 - 墨西哥运输与交通部周一表示，一个由中国企业牵头的财团已赢得连接墨西哥城和克雷塔罗市的高速客运铁路合同，价值数十亿美元。

由中国铁建股份有限公司(601186.SS)牵头的财团是这条长约210公里(130英里)高铁项目的唯一竞标方，尽管德国综合企业巨头西门子(SIEGn.DE)和加拿大庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)先前也曾表示出兴趣。

在涅托(Enrique Pena Nieto)出任总统后，墨西哥寻求与中国建立更紧密的商业联系；而中国则一直致力于推动高铁技术的出口。墨西哥运输与交通部表示，中国进出口银行将为该项目提供85%的融资。

墨西哥政府周一表示，该项目总成本为508.2亿披索(37.4亿美元)，其中包括建设成本和五年的运营成本。政府称，签订合同后，这一数字将会根据通胀率、汇率和其他可变因素进行调整。

上述金额低于中国铁建周一稍早声明中提及的589.5亿披索。该公司表示，将承担价值389.6亿披索的工作，约为全部工作量的三分之二。

墨西哥运输部一位发言人表示，政府公布的数字扣除了增值税，因为这笔款项最终还是要回到政府手中。

墨西哥希望该项目让克雷塔罗每天有2.7万人能够乘坐时速可达300公里(186英里)的高铁。

西门子的墨西哥铁路业务主管上个月对路透表示，该公司与庞巴迪和法国的阿尔斯通(ALSO.PA)请求能有更多时间为竞标做准备，但被墨西哥交通部拒绝。(完)

(编译 徐文焰；审校 白云)

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