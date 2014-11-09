焦点：中国企业中标墨高铁又遭取消只是“走出去”大战略中的小插曲

作者 沈燕

路透北京11月9日 - 中国企业“走出去”的道路从来都不是一帆风顺。中国铁建(601186.SS)(1186.HK)牵头的财团上周刚中标价值数十亿美元的墨西哥高铁项目，还来不及品尝中国高铁首次整体输出的喜悦，就要咽下中标结果无端遭取消的苦果。

专家们指出，鉴于中国企业的综合要素优势仍在，尤其在那些“交钥匙”工程中体现得更明显，此事只是中国企业“走出去”大战略中的一个小插曲。墨西哥高铁项目继续招标，中国企业仍有机会胜出。

“中国高铁目前在国际上已经是很有竞争力的项目，此次取消中标更多是非经济因素导致。”中国国家发改委学术委员会秘书长张燕生称，中国企业走出去还在初级阶段，无论是输出国还是输入国，都需要一个慢慢接受和成长的过程，但这并不会影响中国走出去的大战略。

中国制造业竞争力提升、巨额外汇储备作为后盾，人民币国际化的加速推进均为中国企业走出去提供了强劲的支撑。根据中国与全球化智库最新发布研究报告称，中国企业“走出去”步伐将进一步加快，中国即将成为对外投资净流出国。

数据显示，2013年中国境内投资者全年实现对外非金融类直接投资增长16.8%至901.7亿美元。今年1-9月更是同比增长21.6%，达749.6亿美元。

中国国家主席习近平在北京召开的亚太经合组织(APEC)会议期间称，未来10年中国对外投资将达1.25万亿美元，并提到中国将出资400亿美元成立丝路基金，为"一带一路"(丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路)沿线国家的基础设施、资源开发、产业和金融合作等与互联互通有关项目提供投融资支持。

**中国企业无故尝苦果**

从中国企业整体看，过去对外直接投资热衷能源资源的传统驱动形式也在发生转变，目前逐步形成了能源资源驱动、市场驱动、技术驱动等多种投资驱动格局，越来越多的中国企业涉足国外高科技领域投资，追求高附加值投资。

其中高铁更是中国总理李克强屡次出访海外时力推的输出项目。此次中国铁建中标墨西哥高铁却意外被取消，无疑也对中国企业走出去提供警示。

11月3日，由中国铁建、中国南车(601766.SS)(1766.HK)参与的财团赢得连接墨西哥城和克雷塔罗市的高速客运铁路合同，将以五年时间，造价508.2亿墨西哥披索(37.4亿美元)，完成兴建及营运。

11月7日，墨西哥宣布取消由中国企业牵头团队兴建高铁的合约，因为得标团队为唯一竞标者，引发抨击；这项取消合约决定为墨西哥总统培尼亚下周出访中国投下阴影。

周日，中国国家发展改革委就墨西哥政府取消中国企业高铁中标一事罕见发表声明称，取消招标结果是由于墨西哥国内因素，与中方企业无关，并希望此事尽快得到妥善处理。

对此，发改委研究院的一位专家就称，发改委的声明事实上就是代表中国政府作的表态。因为取消中标的责任不在中文，在于对方的招投标程序和法律制度安排上可能存在问题。

该位研究一直跟踪中国企业海外投资的专家指出，当时只有2个月的时间准备投标材料，对于这类”交钥匙“工程，中国企业因为有完备产业链，无论从图纸设计到生产流程以及后续设备安装调试，到最后交钥匙，中国企业能够做到把各流程的费用严格控制，也才能顺利提交招标材料。

交钥匙工程指跨国公司为东道国建造工厂或其他工程项目，一旦设计与建造工程完成，包括设备安装、试车及初步操作顺利运转后，即将该工厂或项目所有权和管理权的“钥匙”依合同完整地“交”给对方，由对方开始经营。因而，交钥匙工程也可以看成是一种特殊形式的管理合同。

“交钥匙”工程实际上是一种高度专业化的出口，是一种技术贸易方式。参加交钥匙工程商务活动的企业一般有三类：工程设备的生产厂家、建筑公司及咨询公司，其中以建筑公司为最多。而技术输入方一般都为政府的有关机构，其中又以发展中国家居多。

据路透此前报导，德国西门子(SIEGn.DE)及加拿大庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)等多家公司，先前都表达有意角逐这个项目。

西门子的墨西哥铁道业务负责人上个月向路透表示，西门子、庞巴迪、及法国阿尔斯通(ALSO.PA)曾要求给予更多时间准备竞标，但他表示这项要求遭到交通运输部拒绝。

**再投标中国企业仍有望成赢家**

尽管中国企业高铁中标被墨西哥政府意外取消，但受访的专家们都提到，随着中国企业竞争力的提高，尤其是要素资源成本控制方面具有优势，中国企业走出去优势仍在，中国企业在墨西哥高铁项目的再投标中仍有望胜出。

墨西哥交通运输部周五表示，预计在11月底重新举行招标，条款相同，有效期六个月，使所有感兴趣的公司都有时间参与。中国铁建可以参加新的招标，并可以因墨西哥政府取消协议要求赔偿。

”拿高铁项目来说，如果光拼设备和技术，包括西门子和日本的企业可能都与中国企业有得一拼，但这类交钥匙工程需要在所有环节严格控制成本，而中国企业的产业链条比较全，人力要素成本的优势就显现出来了。“该位不具名的专家称。

他指出，曾经日本一家企业投标越南的高铁项目，就因预算造价太高而失利。”因为中国本身也是发展中国家，而需要这类交钥匙工程的也都是发展中国家，成本费用的控制是能否中标中很重要的因素。我们知道对方的需求在哪。“该位人士称。

这观点也得到张燕生的认同。他也指出，目前中国能走出去的企业和有核心技术的产品越来越多，除高铁外像华为，小米手机等。但中国的商品得到认同需要一个过程，这是一个时间函数。

“我今年5月在伦敦的地铁上看到华为手机的广告，而小米的手机在印度也卖的很好，苹果虽然好但太贵...中国有许多有核心竞争力的东西，但需要一个认同接受的过程。”前述发改委的专家称。

中国铁建和中国南车周日晚分别发布上市公司公告称，已得到墨西哥取消该项目中标结果的通知，将继续与业主方保持联系，进行沟通。

中国铁建另外发布声明称，对此公司异常震惊，启动了应急预案，并向墨方提出质询，必要时将通过法律途径维护企业合法权益。（完）

(发稿 沈燕; 审校 毕晓雯/黄凯)

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