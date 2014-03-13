李家祥：中国卫星搜寻到的信息不能确定与失联飞机有关（更新版）

(增加更多引语)

路透北京3月13日 -中国民航局局长李家祥周四表示，中国卫星搜寻到的有关信息也不能确定与失联飞机有关，目前没有证据表明马来西亚军方隐瞒了周六失联的马航飞机的有关消息。

李家祥周四北京人大闭幕期间称，昨天马来西亚特使到达北京，民航局对特使提出要求，要求马方加大搜索力度扩大搜索范围；希望马方的信息发布与沟通能够进一步畅通。

“现在没有证据说明马来西亚军方隐瞒了什么信息。我们也向特使提出有些信息的发布要有综合性，准确性，以免多头传播信息以扰试听。“

他并表示，中国卫星曾经发现烟雾和漂浮物，目前也还不能确定与失联飞机有关。目前还没有马六甲海域搜寻的信息。

马来西亚航空MASM.KLMH370航班的客机上周六凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失，至今仍未发现具体行踪，该航班飞机为波音(BA.N)777-200ER客机，载有227名乘客和12名机组人员。

多国对马航MH370航班的搜索周三已进一步扩大至安达曼海和南中国海区域，但马来西亚当局在解释航班失踪问题上仍然没有进展。马来西亚空军司令Rodzali Daud周三称，军方雷达在泰国度假胜地普吉岛南部区域追踪到可能是马航失联客机的信号，距离其最后的已知位置有数百英里。

李家祥指出，中国民航总局拟排出技术专家前往马来西亚，给他们以技术支持和帮助；同时要求马来西亚民航局方面也排出官员，做好中方乘客家属的安抚等相关工作。

李家祥表示，搜寻仍在进行中。今天整个马六甲海域的天气适合展开搜寻工作。需要特别说明民航客机失联，尤其是在海域已经发生多起，有的很快找到，有的经过了一段时间，有的就一直没有找到。

(发稿 谢衡/张晓翀; 撰写 沈燕 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。