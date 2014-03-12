李家祥：中国正进一步加大失联客机搜索力度 包括陆地搜索

路透北京3月12日 -中国民航局局长李家祥周三表示，中国正在进一步加大对马航失联客机的搜索力度，包括对陆地也开始搜索，但目前没有发现最终踪迹。

李家祥在两会期间对记者表示，中国空军又加派了两架飞机增援参与搜索，今天相关区域的天气也很适合搜索。

他并指出，有关飞机折返马六甲海峡的消息不准确，已经做过澄清，要以最终发布的消息为准。

“现在仍有许多谜团解不开，包括飞机三台定位器都没有发出定位信号。”他表示。

这架马来西亚航空MASM.KL的客机上周六凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失，至今仍未发现具体行踪。(完)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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