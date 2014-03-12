李家祥：中国正进一步加大失联客机搜索力度 包括陆地搜索

美国国会采取行动将拨款谈判期限延长一周 避免政府陷入停摆
路透华盛顿4月27日 - 美国国会采取行动将拨款谈判期限延长至5月5日，以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议，防止政府在本周五午夜停摆。
路透北京3月12日 -中国民航局局长李家祥周三表示，中国正在进一步加大对马航失联客机的搜索力度，包括对陆地也开始搜索，但目前没有发现最终踪迹。
李家祥在两会期间对记者表示，中国空军又加派了两架飞机增援参与搜索，今天相关区域的天气也很适合搜索。
他并指出，有关飞机折返马六甲海峡的消息不准确，已经做过澄清，要以最终发布的消息为准。
“现在仍有许多谜团解不开，包括飞机三台定位器都没有发出定位信号。”他表示。
这架马来西亚航空MASM.KL的客机上周六凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失，至今仍未发现具体行踪。(完)
(发稿 丁琦；审校 黄凯)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透华盛顿4月27日 - 美国国会采取行动将拨款谈判期限延长至5月5日，以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议，防止政府在本周五午夜停摆。
路透华盛顿4月27日 - 美国国会助手周四表示，美国众议院可能最早下周就加大制裁朝鲜力度的法案进行表决，目标是朝鲜的航运业和与朝鲜有业务往来的企业。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四表示不退出北美自由贸易协定(NAFTA)，并对重新协商为美国赢得更好的条件表示乐观，此前加拿大与墨西哥领导人希望特朗普不要退出。美、加、墨三国之间的这项协定已有23年历史。