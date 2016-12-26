中国工信部长预计今年规模以上工业增加值增长6% 明年亦增6%左右

路透北京12月26日 - 中国工业和信息化部部长苗圩周一表示，预计2016年全国规模以上工业增加值增长6%；2017年预期亦增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%。

中国经济参考报微博援引他在2017年全国工业和信息化工作会议上并称，预计2016年规模以上企业单位工业增加值能耗下降约5%；电信业务总量、业务收入分别增长53%和5.1%，软件和信息技术服务业收入增长15%，互联网行业收入增长超40%。