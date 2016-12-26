中国工信部长预计今年规模以上工业增加值增长6% 明年亦增6%左右

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京12月26日 - 中国工业和信息化部部长苗圩周一表示，预计2016年全国规模以上工业增加值增长6%；2017年预期亦增长6%左右，规模以上企业单位工业增加值能耗下降4%。
中国经济参考报微博援引他在2017年全国工业和信息化工作会议上并称，预计2016年规模以上企业单位工业增加值能耗下降约5%；电信业务总量、业务收入分别增长53%和5.1%，软件和信息技术服务业收入增长15%，互联网行业收入增长超40%。
中国11月规模以上工业增加值同比增长6.2%；1-11月，规模以上工业增加值同比增6%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。