工信部发布民用航空工业中长期规划

路透北京5月23日 - 中国工业和信息化部周四发布民用航空工业中长期发展规划(2013-2020年)，提出到2020年，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元人民币。

新华社周四报导，根据规划，计划到2020年，国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元。

其中民用飞机产业化实现重大跨越的具体标志包括：C919大型客机完成研制、生产和交付。ARJ 21涡扇支线飞机、新舟涡桨支线飞机实现产业化。大型灭火和水上救援飞机、直十五中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场。大型客机发动机研制取得重要进展。

“未来十年我国民用航空工业发展面临难得的机遇。“工信部副部长苏波表示，国家已将航空装备列入战略性新兴产业的重点方向，正在实施大型飞机重大专项；同时国民经济快速发展和国防现代化建设为民用航空工业发展提供广阔的市场空间，尤其是空域管理改革和低空空域开放步伐的加快。

为使规划提出的目标和任务顺利完成，工信部在进一步完善体制机制、建立健全法规标准和产业政策体系、建立和完善适航体系、加快人才队伍建设、全面推进国际合作五个方面提出了一系列保障措施。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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