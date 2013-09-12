工信部：组建稀土集团年内出结果 支持新能源汽车

路透北京9月12日 - 中国工业和信息化部副部长苏波透露，组建稀土产业大集团的最终结果将在年底之前出炉；此外，工信部与财政部还将共同落实40多亿元人民币资金，用于支持新能源汽车设计、电池开发专项。

中国证券报周四援引他昨日在出席达沃斯论坛间隙的讲话并称，近期工信部会同有关部门和地方政府对违法开采稀土的行为进行集中整治，下一阶段工信部还将进行抽查。

工信部8月初时称，将自8月15日起开展为期三个月专项行动，打击稀土开采、生产、流通环节违法违规行为；专项行动的责任主体是稀土生产地地方政府，旨在促进稀土行业持续健康发展。

谈及新能源汽车发展的扶持政策时，苏波表示，这一工作还在继续推进，新能源汽车推广在全世界都面临障碍，不是一朝一夕可以解决的。

“2012年新能源汽车推广的年度任务没有完成，但这并不影响看好汽车产业增长和消费的空间，”他说。

根据相关文件，财政部、科技部、发改委、工信部等部门此前启动的新能源汽车示范推广工程的目标是，到2012年国内新能源汽车运营规模达到汽车市场份额的10%。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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