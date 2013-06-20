中国宏观政策不会轻易释放宽松信号--专家

路透上海6月20日 - 中国证券报周四报导，国务院发展研究中心金融研究所研究员巴曙松近日表示,中国经济在目前的水平站稳是大概率事件，而在当前压缩产能阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松信号,中性偏紧的宏观政策基调很可能会持续到今年底甚至明年。

当前，全球对中国经济的认识产生很大的分歧。一些人看空中国经济，国际市场不仅担心中国经济回落，而且担心中国目前国内生产总值(GDP)增长率7-8%有可能还会下跌，甚至跌到6%左右。

“这是太过悲观的看法，这种可能性不大。”巴曙松指出，中国经济从2010年一季度开始逐季回落，到去年第三季度回落过程结束，短期内预计可以基本站稳。

他表示,中国正处在调整经济结构、产业升级的阶段，中国政府正在大力推动去库存、去产能、去杠杆。中国经济的杠杆率降到温和的低点后，经济会重新启动。

巴曙松认为，在当前压缩产能的阶段，中国宏观政策不会轻易释放宽松的信号，中性偏紧的宏观政策基调很可能会持续到今年底甚至明年。企业家一定要有心理准备，不能期望政府会再出台大规模的经济刺激计划。(完)

(发稿 林琦； 审校 林高丽)

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