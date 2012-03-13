版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2012年 3月 13日 星期二 14:05 BJT

中国查处225个传播淫秽色情和低俗信息的微博账户

新华社周一援引国家互联网信息办报道，中国政府对传播淫秽色情和低俗信息的225个微博账户及154家网站进行查处，这些微博客多数为新浪网微博和腾讯网微博账号。报道另称国家互联网信息办已责成相关地区认真落实属地管理责任，切实加强对网站特别是微博客等互动环节的监管。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐