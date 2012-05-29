新浪推出微博社区公约和用户信用积分制度

路透上海5月29日电---针对用户对内容审查的不满，新浪(SINA.O)推出微博社区公约。

《新浪微博社区公约(试行)》最初于本月稍早宣布。公约规定，新浪微博用户不得发布含有反对宪法确定的基本原则、危害国家统一、主权和领土完整、泄露国家秘密以及散布谣言等的信息。

许多用户认为，公约旨在束缚经常出现尖锐言辞的这一匿名网络聊天空间。

新浪还推出用户信用积分制度。按照该制度，所有用户都以80分作为开始，如果违规将扣分，积分为零会被注销帐号，用户确认真实身份则可以加分。

一位要求匿名的新浪微博知名用户称，这为新浪提供了一个更加稳固的基础，以扩大禁止发布的敏感信息范围。

中国政府去年12月要求微博运营商确保用户以实名注册。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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