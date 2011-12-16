北京规定微博用户须实名注册

路透北京12月16日电---北京市政府周五宣布，新浪微博等微博平台的用户，必须在三个月之内使用个人真实身份信息注册。

中国官方媒体引述北京市政府的规定称，用户不得以虚假身份信息注册。使用微博的企业，也必须使用适当信息注册。

规定称，用户"应当自本规定公布之日起三个月内依照本规定向市互联网信息内容主管部门申办有关手续"，否则将要承担相应法律後果。

新华援引一名政府官员的话称，在实名注册前提下，用户仍可自主选择微博用户名。

微博让用户能发布简短的博客内容，使用户的粉丝能立即看到信息。每天巨额的微博信息量，使互联网监管者疲於监管。

中国表示要加强对网络社交媒体与即时通信工具的监控，不过分析人士称，微博已成为了解和缓和社会压力的重要工具，要将其关闭不太可能。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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