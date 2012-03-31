新浪和腾讯微博关闭评论 六名造谣者被拘留

路透上海3月31日电---新华社周五晚报道称，六人因在网上编造“军车进京、北京出事”谣言被拘留，16家传播谣言的网站被关闭。

新华社援引国家互联网信息办公室发言人的话称，有关部门关闭了传播上述谣言的网站。

发言人称，相关部门对新浪和腾讯微博提出严肃批评，并做相应惩处。

薄熙来不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务後，许多人在新浪(SINA.O)和腾讯(0700.HK)等微博上怀疑北京将有变故。

新华社称，3月31日至4月3日，新浪和腾讯关闭微博评论功能，清理谣言和其它非法信息传播。

周六，新浪微博用户仍能发布微博，但其他用户无法对其微博发表评论。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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