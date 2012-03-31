新浪和腾讯微博关闭评论 六名造谣者被拘留

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透上海3月31日电---新华社周五晚报道称，六人因在网上编造“军车进京、北京出事”谣言被拘留，16家传播谣言的网站被关闭。
新华社援引国家互联网信息办公室发言人的话称，有关部门关闭了传播上述谣言的网站。
发言人称，相关部门对新浪和腾讯微博提出严肃批评，并做相应惩处。
薄熙来不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务後，许多人在新浪(SINA.O)和腾讯(0700.HK)等微博上怀疑北京将有变故。
新华社称，3月31日至4月3日，新浪和腾讯关闭微博评论功能，清理谣言和其它非法信息传播。
周六，新浪微博用户仍能发布微博，但其他用户无法对其微博发表评论。（完）
编译：黎黎 发稿：王燕焜
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