中国查处225个传播淫秽色情和低俗信息的微博账户

路透北京3月12日电---新华社周一报导称，中国政府对传播淫秽色情和低俗信息的225个微博账户及154家网站进行查处。

报导援引的声明称，国家互联网信息办已责成相关地区认真落实属地管理责任，切实加强对网站特别是微博客等互动环节的监管。

在这154家网站中，一部分是未备案的非法网站，已被依法予以关闭；还有一部分是经正常程序备案，从事合法互联网信息服务活动，但一些栏目或网页存在淫秽色情和低俗信息，已被责令限期整改。新华社未给出更多细节。（完）