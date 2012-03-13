中国查处225个传播淫秽色情和低俗信息的微博账户

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京3月12日电---新华社周一报导称，中国政府对传播淫秽色情和低俗信息的225个微博账户及154家网站进行查处。
新华社援引国家互联网信息办报导，上述微博客多数为新浪网微博和腾讯网微博账号。
报导援引的声明称，国家互联网信息办已责成相关地区认真落实属地管理责任，切实加强对网站特别是微博客等互动环节的监管。
在这154家网站中，一部分是未备案的非法网站，已被依法予以关闭；还有一部分是经正常程序备案，从事合法互联网信息服务活动，但一些栏目或网页存在淫秽色情和低俗信息，已被责令限期整改。新华社未给出更多细节。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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