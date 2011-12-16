版本:
中国
路透中文国际短讯 | 2011年 12月 16日 星期五 14:48 BJT

北京规定微博用户须实名注册

北京市政府周五宣布，新浪微博等微博平台的用户，必须在三个月之内使用个人真实身份信息注册，使用微博的企业，也必须使用适当信息注册。规定称，用户"应当自本规定公布之日起三个月内依照本规定向市互联网信息内容主管部门申办有关手续"，否则将要承担相应法律後果。路透

更多 路透中文国际短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐