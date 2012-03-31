新浪和腾讯微博关闭评论 六名造谣者被拘留

新华社周五晚援引国家互联网信息办公室发言人的话报道，六人因在网上编造“军车进京、北京出事”谣言被拘留，16家传播谣言的网站被关闭。发言人称相关部门对新浪和腾讯微博提出严肃批评，并做相应惩处。薄熙来不再兼任重庆市委书记、常委、委员职务後，许多人在微博上怀疑北京将有变故。路透