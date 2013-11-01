上班族比小微企业更易获得银行贷款--调研报告

路透上海11月1日 -基于海量在线金融搜索数据整理的一份研究报告显示，中国的普通上班族比中小企业主更容易从银行拿到贷款，小微企业融资难、融资贵依旧是互联网金融行业亟待解决的难题。

中关村互联网金融行业协会和融360研究院近日联合发布《2013年中国信贷搜索现状》，该研究报告基于在线金融搜索平台融360今年前三季度86个城市、2亿多次用户搜索及100万用户申请数据。

研究报告称，63%的上班族符合银行的贷款资质要求；而70%的个体户和55%的中小企业主无法从银行得到贷款。

研究发现，在整个上班族群体中，公务员及事业单位、大型国企、跨国公司的上班族符合银行贷款资质要求的占比远高于平均水平。公务员、医生、教师和企业员工被认为收入比一般小企业主、个体户的收入更稳定，还款来源更有保障，贷款会更倾向他们。

相对来说，小微企业很难获得银行的青睐。数据显示，每月经营流水在5万元人民币以下的小微企业是经营贷款的主要需求群体，占比高达62%。然而其中仅有17%的申请企业明确符合银行资质要求。每月流水5-10万的企业资质符合率则上升到63%，10万及以上的则超过66%。这表明企业经营稳定之后，贷款资质随之提高。

另外，研究显示，华南地区的小微企业贷款饥渴度远远大于华北和西北地区。贷款饥渴度是指没有通过贷款审批的数量占贷款申请总数的比例，以此衡量，国内贷款饥渴度最高的五个城市分别为广东中山、广东惠州、浙江杭州、浙江宁波、广东佛山。

报告指出，这些城市经济起步较早，民营经济发达，小微企业众多，郊区和城区经济差别小。发达的经济需要相应的金融服务，然而由于国有商业银行基层网点撤并，贷款权限上收，以及当地网点主要吸收存款，转移了金融服务重点。相对而言，村镇银行和小额信贷机构由于自身力量有限，无法有效满足需求。

报告称，在银行风险控制和成本管理面前，任何支持小微企业的口号都显得苍白无力。调研发现，小微企业的资金需求强烈，且有意愿支付偏高的成本，但是其经营的高风险性、小微企业的高分散性，资金管理缺乏规范性，使得大量小微企业止步于银行严格的风控条件前。比如银行普遍要求申请人有厂房、住宅、商铺等抵押物，要求有一定的经营年限，以及本地户口。

上线近两年的融360，主要业务是为用户提供各种银行和金融机构的贷款搜索、比较和推荐，目前覆盖32个城市，与中国近千家金融机构合作，每月其用户线上申请贷款额为逾百亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。