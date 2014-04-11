（更正）微软携手联想和腾讯等企业 继续为中国XP用户提供技术支持

中国3月70个大中城市房价指数同比升11.3% 环比扩至0.6%--路透测算
路透北京4月18日 - 路透根据中国国家统计局周二公布数据测算，今年3月70个大中城市新建住宅销售价格指数同比升11.3%，已连涨一年半，但涨幅连续第四个月收窄，低于上月的11.8%。
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路透北京4月9日 - 微软(MSFT.O)已与联想(0992.HK)和腾讯等中国企业合作，为中国的WindowsXP用户提供软件安全服务。该公司之前停止了对该操作系统安全补丁的更新。
新华社援引援中关村在线报道称，中国XP用户多达2亿。
为了继续给中国XP用户提供支持，微软已经与联想、腾讯及其他几家中国公司合作，向用户提供信息保护、中毒后修复以及升级为Windows 7或Windows 8等服务。
“对于还未升级为更新版操作系统、继续使用XP的（中国）国内用户而言，我们已将提供安全保护列为优先目标，”微软在给路透的电邮中称。
腾讯在给路透的电邮中称，该公司将提供永久免费的XP支持，并且已经开设了两部24小时热线电话。联想拒绝发表评论。
奇虎360QIHU.N也是微软的合作伙伴之一，该公司将提供安全支持，帮助用户过渡到更新版的操作系统，收费标准为299元。
奇虎360联席首席财务官徐祚立（Alex Xu）对路透称，只要中国仍有XP用户，该公司则会继续提供XP支持。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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