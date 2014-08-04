中国工商总局正告微软勿阻碍反垄断调查--央视新闻微博

中国证监会提高期货公司最低净资本要求至3000万元 10月起施行
路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京8月4日 - 中国央视新闻周一在其微博发布消息称，中国工商总局正告微软公司(MSFT.O)勿阻碍反垄断调查。
央视新闻微博称，中国国家工商总局专案组今日对微软全球副总裁Mary Snapp一行进行反垄断调查询问，正告微软公司要严格遵守中国法律，不得干扰、阻碍案件调查，保证案件调查的客观公正。
“案件正在进一步调查中。”央视称。
上周一国家工商总局组织由北京、上海、广东、四川、福建、湖北、江苏、重庆、河北等九省市近百名工商执法人员对微软公司在中国大陆的四个经营场所，即微软（中国）有限公司以及上海、广州、成都的分公司同时进行反垄断突击检查。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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路透北京4月21日 - 中国证监会周五颁布新的期货公司风险监管指标管理办法要求，提高期货公司最低净资本要求至3,000万元人民币，并按流动性、可回收性及风险度大小进一步细化资产调整比例。考虑到行业适应性和市场承受力，新规将于2017年10月1日起施行。
路透北京4月21日 - 中国国家外管局周五称，海关总署、国家税务总局、国家外汇管理局同意加快推进跨部门的信息互换、监管互认、执法互助，更好地防范和打击走私、骗取出口退税、逃骗汇等违法违规行为，保证国家海关、税收、外汇政策的有效执行。
路透香港4月21日 - 中国互联网软件企业--金山软件周五称，同意向腾讯控股出售其所持游戏开发商西山居4.34%的股份，对价约6,262万美元。