微软携手联想和腾讯等企业 继续为中国XP用户提供技术支持

金属期市：期铜期铅和期锌均触及三个月低点，因地缘政治忧虑
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月9日 - 微软 已与联想 和腾讯等中国企业合作，为中国的Windows XP用户提供软件安全服务。该公司之前停止了对该操作系统安全补丁的更新。
中关村在线援引新华社报道称，中国XP用户多达2亿。
为了继续给中国XP用户提供支持，微软已经与联想、腾讯及其他几家中国公司合作，向用户提供信息保护、中毒后修复以及升级为Windows 7或Windows 8等服务。
“对于还未升级为更新版操作系统、继续使用XP的（中国）国内用户而言，我们已将提供安全保护列为优先目标，”微软在给路透的电邮中称。
腾讯在给路透的电邮中称，该公司将提供永久免费的XP支持，并且已经开设了两部24小时热线电话。联想拒绝发表评论。
奇虎360 也是微软的合作伙伴之一，该公司将提供安全支持，帮助用户过渡到更新版的操作系统，收费标准为299元。
奇虎360联席首席财务官徐祚立（Alex Xu）对路透称，只要中国仍有XP用户，该公司则会继续提供XP支持。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
路透伦敦4月18日 - 伦敦期铜、期铅和期锌周二触及三个月低点，期镍跌至6月来最低，因从对朝鲜的武力恫吓到英国将提前举行大选引发的地缘政治忧虑，影响投资人对基本金属等景气类资产的兴致。
路透4月18日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 246.5 13 230.8 15 * 5月 239.9 161 230.4 102 * 6月 226 177 216.7 134 * 7月 219.7 358 212.5 143 * 8月 215.6 868 209.7 409 * 9月 212.9 5,218 207.6 1,751 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
路透迪拜4月18日 - 亚洲180-cst燃料油较迪拜原油炼油利润率周二 升至五周高位，此前原油价格下跌，因预计5月美国页岩油产量大增。 新加坡5月180-cst燃料油较迪拜原油贴水 周二连续第 二日缩窄，较前日缩小22美分至每桶贴水3.72美元。 周二原油价格触及11日最低，因消息称，预计5月美国页岩油产量将 录得逾两年来最大月度增幅，令市场担心美国产量增加将让主要产油国减 少供应过剩的努力功亏一篑。 Thomson Reuters Oil Research的评估显示，预计4月流入东亚的燃 料油总量意外增加，接近650-700万吨，受助于来自中东和亚洲的运抵货 船数量异常多。 在洲际交易所(ICE)交易的380-cst跨月价差交易量反弹，此前两日交 易清淡。 近月380-cst 5月/6月跨月价差合约贴水较前日每吨缩小20美分，至 每吨30美分的正价差。成交超过万吨。 但7月/8月和8月/9月380-cst燃料油跨月价差周二下滑。