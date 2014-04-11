更正-微软携手联想和腾讯等企业 继续为中国XP用户提供技术支持(4月10日)

《汇市简讯》澳元/美元承压，受大连铁矿石下跌近3%拖累
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
(更正：因译文有误，内文第二段改为“新华社援引援中关村在线”，非“中关村在线援引新华社”；本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月9日 - 微软 已与联想 和腾讯等中国企业合作，为中国的Windows XP用户提供软件安全服务。该公司之前停止了对该操作系统安全补丁的更新。
新华社援引援中关村在线报导称，中国XP用户多达2亿。
为了继续给中国XP用户提供支持，微软已经与联想、腾讯及其他几家中国公司合作，向用户提供信息保护、中毒后修复以及升级为Windows 7或Windows 8等服务。
“对于还未升级为更新版操作系统、继续使用XP的（中国）国内用户而言，我们已将提供安全保护列为优先目标，”微软在给路透的电邮中称。
腾讯在给路透的电邮中称，该公司将提供永久免费的XP支持，并且已经开设了两部24小时热线电话。联想拒绝发表评论。
奇虎360 也是微软的合作伙伴之一，该公司将提供安全支持，帮助用户过渡到更新版的操作系统，收费标准为299元。
奇虎360联席首席财务官徐祚立（Alex Xu）对路透称，只要中国仍有XP用户，该公司则会继续提供XP支持。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
0239 GMT * 澳元/美元面临些许压力，因大连铁矿石跌2.90%触及三个月新低 * 大连铁矿石已较3月16日高点下跌近25% * 尽管美股上涨，但澳洲股市跌0.6%，为澳元再添压力 * 澳元/美元支撑位在200天移动均线切入位0.7553和10天移动均线切入位0.7544 * 下一支撑位见于0.7526，为0.7372/0.7612走势的61.8%回档位(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间 。 日期(月/日) 国家 发行细节 4/18 日本 标售五年期公债 4/18 日本 标售一年期贴现国库券 4/18 西班牙 标售三个月和九个月期国库券 4/19 德国 标售30年期联邦债券 4/20 英国 标售票息1/2%、2022年到期公债 4/20 日本 标售20年期公债 4/20 日本 标售三个月期贴现国库券 4/20 法国 标售中期政府债券(BTAN)/通胀保值 债券 4/20 西班牙 标售债券 4/24 意大利 标售零息/通胀保值债券 4/25 美国 发售两年期公债 4/25 德国 标售两年期公债 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
路透台北4月18日 - 台币兑美元周二早盘于平盘附近狭幅波动；交易员表示，因地缘政治问题及法国将选举等不确定因素充斥，早盘观望气氛浓厚，目前市场暂无方向，交投冷清。