中国国家工商总局对微软进行反垄断突击检查

法国选民怀疑两位候选人都无力解决失业和安全两大议题--民调
路透巴黎4月30日 - 周日公布的民调发现，在距离法国总统大选决胜轮投票只有一周之际，很多选民怀疑这两位候选人都不能解决长期性失业和安全问题。
路透北京7月29日 - 中国国家工商总局周二称对微软(MSFT.O)进行反垄断突击检查，因微软对其Windows操作系统和Office办公软件相关信息没有完全公开。
国家工商总局在网站上表示，微软被检查人员包括公司副总裁、高级管理人员，工商执法人员复制了微软部分合同和财务报表。
国家工商总局称，检查人员提取了电脑、服务器中储存的内部沟通文件、邮件等大量电子数据，目前微软以部分主要待检查人员不在国内为由，使本次突击检查未完成全部检查内容。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
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路透首尔4月30日 - 韩国表示，美国已重申将负担部署萨德反导系统的费用。而在几天前，美国总统特朗普曾说韩国应该为这套10亿美元、用于防备朝鲜威胁的系统买单。
、 - 路透华盛顿4月30日 - 美国总统特朗普表示，中国可能非法侵入过民主党官员的电子邮件以干预2016年总统选举。这与美国情报机构官员的观点相反，后者称是俄罗斯当局策划了这类黑客攻击。