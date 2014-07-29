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时事要闻 | 2014年 7月 29日 星期二 17:37 BJT

中国国家工商总局对微软进行反垄断突击检查

路透北京7月29日 - 中国国家工商总局周二称对微软(MSFT.O)进行反垄断突击检查，因微软对其Windows操作系统和Office办公软件相关信息没有完全公开。

国家工商总局在网站上表示，微软被检查人员包括公司副总裁、高级管理人员，工商执法人员复制了微软部分合同和财务报表。

国家工商总局称，检查人员提取了电脑、服务器中储存的内部沟通文件、邮件等大量电子数据，目前微软以部分主要待检查人员不在国内为由，使本次突击检查未完成全部检查内容。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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