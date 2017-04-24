中国新锐中产阶级最关注通胀、食品安全和房产限购--智联

路透上海4月24日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘(ZPIN.N)发布最新调查报告，中国的新锐中产阶级最关注通胀、食品安全和房产限购等热点话题，生活压力源于房价和子女教育；近一半新锐中产认为自己被大材小用，渴望平等自由的工作环境。

智联招聘近期联合吴晓波频道，对近5万名职场人士进行问卷调查，涵盖年收入在5-500万元人民币的人群。其中被定义为新锐中产人群（年收入10-50万元）的受访者占比达52%。

报告认为，当前的新锐中产是一个矛盾鲜明的群体，即“对现状的清晰认识+对未来的无限迷惘”。不菲的收入与体面的工作给中产带来一些欣慰，但不安与焦虑才是中产光鲜外表下最戳心的痛点。

“我们的中产是被贴上很多标签的，光鲜的外表之后可能是很多焦虑，他可能在朋友圈里、微博里晒的都是美食美景，但实际上他担心的都是房贷、儿童教育的基金、投资等等这些东西。”智联首席执行官（CEO）郭盛指出。

调查结果显示，有72%的新锐中产睡眠质量一般或差强人意，甚至有超过三分之一的人会出现轻微甚至严重的失眠现象；新锐中产的主要收入来源为工资，占比为93%，而还贷、购物、子女教育占据中产日常开销的前三名。

户外运动，跑步，马拉松，健身房，瑜伽等等，往往被外界认为是中产平时休闲娱乐的常态。不过此次调查结果显示，新锐中产的休闲娱乐很有限，刷手机、陪家人、看电视占据了他们最主要的业余时间，健身和旅行排名仅为第七和第九。

调查发现，在多个社会热词中，新锐中产最关心通货膨胀，次要关注的问题是食品安全和房产限购。报告分析称，中产关注通胀，是因为他们非常担心个人资产缩水与个人价值倒退所引起的个人阶层回落。吃和住这都是马斯洛需求体系中的基础需求，到了中产这个层次还要忧心吃和住，不得不说中国的新锐中产活的并不容易。

对于工作，新锐中产们的压力指数高达3.94（满分为5分）。当被问及工作中的主要压力来源是，有42%的新锐中产表示主要来源于收入低于预期，其次有35%的人表示为职业规划不清。

调查还显示，有46%的新锐中产认为在工作中，自己大材小用。其中，有68%的人认为公司内部思维僵化，无法给员工施展的空间，是造成自己被大材小用的最主要原因。另外有21%的人认为自己的工作能力没有得到领导的认可。

郭盛表示，中产阶级是社会稳定的基石，能否形成以中产阶级为主体的橄榄型社会结构，是一个国家能否稳定发展的重要基础。而日本就是一个M型社会，在日本中产阶级是大量流失的，因为中产阶级的负担特别重，要么就变成一个底层，在生活线上挣扎，要么就变成了高层，变成了贵族。

“中国其实是在十字路口，到底在朝哪个方向走我们不知道，当然希望是橄榄型而不是被压垮的M型社会。”他说。（完）