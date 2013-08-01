内地中产的品质要求有利港商建立或引进外国品牌--香港贸发局

路透香港8月1日 - 香港贸易发展局周四发表报告显示，内地中产阶层愈来愈注重品质和服务质素，并倾向使用进口品牌或合资品牌，这为港商建立品牌或引进适合外国品牌提供了有利条件，及带来商机。

贸发局的《中国内地中产消费调查》报告显示，内地中产阶层乐于花费，喜欢购买国际品牌，但同时也越来越注重品质和服务质素，比以往更注重个人风格和品味，反映消费者变得更有深度。

该调查报告指出，近57%的中产阶层倾向使用大众认可的品牌以提升自我形象，但也有约43%的受访者开始转用小衆品牌，希望更能表达自己的个性和内涵。而他们也开始关注产品质素和售后服务的问题，接近76%的人会优先考虑品质。

贸发局大中华区高级经济师黄醒彪称，“港商要建立清晰的品牌形象，突出品牌的风格才能吸引内地消费者。”

报告又提到，大部分(83%)的中产曾经进行网上购物，而他们大都是由亲戚、朋友和同事介绍而获得资讯，因此黄醒彪认爲口碑宣传是非常重要的推广策略。

“香港产品选择多，又没有抽税，所以内地受访者普遍对香港品牌持正面态度，这正是香港的优势。”黄醒彪说。

该调查在2012年底至2013年初，以问卷的方式访问了共1,600名中国内地中产阶层消费者，研究内地中产的消费行为特征。他们来自八个不同的城市，包括上海、北京、广州、成都、武汉、渖阳、南京，还有今年新加入的三线城市常州。（完）

(发稿 杜斯琪; 审校 梁慧仪/林高丽)

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