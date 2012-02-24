独家：迪拜国际金融中心料今年推出人民币结算--消息（更新版）

知名基金经理人冈德拉克预计10年期美债收益率将跌破2.25%
路透纽约2月24日 - DoubleLine Capital执行长、知名债券基金经理人冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周五预计，随着全球投资者寻求避险，指标10年期美债收益率将跌破2.25%。
（新增细节）
路透迪拜2月23日电---业内消息人士周四告诉路透,迪拜国际金融中心(DIFC)预计今年起将允许以人民币进行交易.
该举措标志着中国推动人民币国际化的努力迈出了重要一步,因阿联酋是全球五大原油出口国之一,并且是海湾地区第二大阿拉伯经济体.
DIFC的首席经济学家Nasser Saidi表示,金融当局正在讨论该计划.DIFC是区域性金融中心,数以百计的国际银行、资产管理公司、保险商、律师事务所和其它各类型企业都驻扎于此.
DIFC目前的支付系统是以美元和欧元结算为主.如果增加人民币交易,与中国进行非石油贸易的公司就可以使用人民币,而不是西方货币进行结算.Saidi称这会节省时间和交易成本.
"该系统基於银行,因此如果符合管理规定,该地区的银行就可以使用.需求会很高."他对路透表示.
中国是阿联酋的第二大进口来源地,仅次于印度.根据阿联酋海关的最新数据,去年前九个月,阿联酋共进口418亿迪拉姆(114亿美元)的中国商品.
银行人士称,即使推出该系统,阿联酋对中国的原油出口也可能继续用美元结算.
一位了解该方案的亚洲银行人士表示,DIFC采用人民币进行交易的框架已经具备,目前只差阿联酋央行,以及监管DIFC的迪拜金融服务局(DFSA)批准.
DFSA的一名消息人士告诉路透,该机构还没有参与方案的讨论.
迪拜市值最大的银行Emirates NBDENBD.DU本周表示,它已经挑选银行在香港和新加坡安排路演,之後可能计划发行一支离岸人民币计价债券.这将是海湾地区发行的首支人民币债券.(完)
--编译 李春喜;审校 程琳
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