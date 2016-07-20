中国美的称按收购要约所持库卡股份已达86%

路透法兰克福7月20日 - 中国家电制造商美的集团(000333.SZ)称，根据45亿欧元的收购要约，已取得德国工业机器人制造商库卡集团KU2Gn.DE的85.7%股份。要约到周五截止。

美的在周三的公告讯息中表示，库卡股东已同意出售72.2%的股份，而美的原本已持有库卡13.5%的股权。

美的集团称，延长后的收购要约期限将持续至8月3日。(完)