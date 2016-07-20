中国美的称按收购要约所持库卡股份已达86%

中国国务院称将完善电信市场准入制度 开放民间资本进入基础电信领域
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透法兰克福7月20日 - 中国家电制造商美的集团(000333.SZ)称，根据45亿欧元的收购要约，已取得德国工业机器人制造商库卡集团KU2Gn.DE的85.7%股份。要约到周五截止。
美的在周三的公告讯息中表示，库卡股东已同意出售72.2%的股份，而美的原本已持有库卡13.5%的股权。
美的集团称，延长后的收购要约期限将持续至8月3日。(完)
(编译 刘秀红；审校 蔡美珍)
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。