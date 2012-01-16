温家宝访利雅得 表示支持中东人民变革诉求

中国国务院总理温家宝15日在利雅得会见伊斯兰合作组织秘书长伊赫桑奥卢，对席卷阿拉伯世界的变革做出迄今最为直接的表态。据新华社报道，温家宝表示，中国''呼吁停止一切针对平民的暴力行为，支持有关国家人民变革诉求，希望并相信地区国家的政府和人民有能力解决自己的问题''。路透