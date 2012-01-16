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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 16日 星期一 09:41 BJT

温家宝访利雅得 表示支持中东人民变革诉求

中国国务院总理温家宝15日在利雅得会见伊斯兰合作组织秘书长伊赫桑奥卢，对席卷阿拉伯世界的变革做出迄今最为直接的表态。据新华社报道，温家宝表示，中国"呼吁停止一切针对平民的暴力行为，支持有关国家人民变革诉求，希望并相信地区国家的政府和人民有能力解决自己的问题"。路透

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