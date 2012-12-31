北京、上海和广东公布异地高考方案

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透12月30日 - 中国中央人民广播电台周日报导称，北京、上海和广东公布了各自的异地高考方案，计划放宽进城务工人员随迁子女异地高考所受的限制。
在中国，考生只能在户籍所在地参加高考，这样的政策导致进城务工人员的子女被拒于城市考生群体之外。
过去30年，大量居民从农村迁移到城市，但绝大多数流动人口依然无法享有与城市户口居民平等的子女教育、住房和医疗保险等权利。
中央人民广播电台报导称，北上广三地将分阶段允许进城务工人员随迁子女异地高考。
在广东，符合条件的进城务工人员随迁子女2016年可以报名参加高考。
北京和上海计划放宽外地户籍学生参加职业考试的录取规定。
在北京，符合条件的外地户籍学生2013年开始可以参加中职考试录取，2014年开始可以参加高职考试录取，也就是说，大学本科的部分还没有计划放开。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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