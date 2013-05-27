去年末农民工总数2.6亿--人社部

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月5日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透北京5月27日 - 人力资源和社会保障部周一发布报告称，2012年全国农民工总量达到26,261万人，比上年增加983万人，其中外出农民工16,336万人。
人力资源和社会保障部周一发布的“2012年度人力资源和社会保障事业发展统计公报”显示，去年末全国就业人员76,704万人，比上年末增加284万人。
报告并称，全国就业人员中，第一产业就业人员占33.6%；第二产业就业人员占30.3%；第三产业就业人员占36.1%。
中国人力资源和社会保障部发言人尹成基此前表示，一季度末城镇登记失业率4.1%，就业局势保持基本稳定。自2010年9月底，中国城镇登记失业率就为4.1%，该数据已持续三年未变。(完)
(发稿 张胜男; 审校 黄凯)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为18.34%，高于上交易日收盘的18.05%。
路透北京4月5日 - 中国人民银行周三称，今年将继续开展预防、打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，试点空头支票行政处罚改革。
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。