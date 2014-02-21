为省钱、离家近 很多中国农民工不再去沿海地区打工

路透北京2月20日(记者 Natalie Thomas) -中国人力资源和社会保障部称，今年有越来越多的农民工离开东部地区，中西部较低的生活成本和离家近，使很多农民工抵住东部稍高薪水的诱惑的诱惑。

周四公布的数据显示，中国东部沿海地区的农民工数量在2013年同比减少了0.2%，而中部地区的农民工人数则相应增加了9.4%。

人力资源和社会保障部副部长杨志明表示：“尽管中西部地区务工收入比东部地区低10%左右，但由于离家较近、生活成本低、便于照顾家庭等因素，使得中西部地区就业的吸引力在增强。”

农民工向内地的转移也反映出企业和工厂向中国西部搬迁、充分利用其成本优势的趋势。例如，世界最大的电子代工企业--富士康集团将其主要工厂迁至河南和山西等地。

西部地区的工资依然比东部沿海省份低10%，东部沿海省份吸纳了中国逾60%的农民工。珠江三角洲和长江三角洲等廉价密集型出口制造业中心是推动中国在过去30年实现爆发式增长的主要动力之一。

但最近几年，随着“人口红利”的逐渐消失，中国开始聚焦较高端的制造业。

总体上，中国的农村劳动力去年增加2.4%，达到2.69亿人，较之前两年增速放缓，前两年的增速分别为3.9%和4.4%。

杨志明表示，农民工的就业质量有待提高。

中国的户籍制度也成为农民工在东部地区定居的障碍之一。

根据目前的户籍制度，居民只有在老家才能享受一系列社保服务，而当他们进入城市，他们便无法享受这些福利。

中国政府去年11月承诺要全面放开小城镇和小城市落户限制，有序放开中等城市落户限制，逐步放宽大城市落户条件，合理设定特大城市落户条件，但官员没有给出此事的时间表，称改革依然在讨论中。

与此同时，中国在给予农民工子女教育平等方面已经取得了一些进展，教育部基础一司副司长杜柯伟表示，中国已就农民工子女异地高考问题“破冰”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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