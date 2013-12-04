工信部正式向三大运营商发放4G牌照--官媒

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.9134元附近
路透上海4月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.9134元附近，较上日贬值约185点。
路透北京12月4日 - 中国“央视新闻”(CCTV)新浪微博周三发布消息称，工信部正式向国内三大电信运营商发放4G牌照。
“工信部（今日）正式向中国移动通信集团公司、中国电信集团公司和中国联合网络通信集团有限公司颁发‘LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务（TD-LTE）’经营许可，”微博消息称。
中国新华社“中国独家报道”的新浪微博随后亦发布同样消息，并援引工信部称，“三家运营企业均已开展TD-LTE规模网络试验，TD-LTE技术完善和产业发展的成熟度已具备规模商用的条件。”(完)
(发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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路透上海4月10日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.9134元附近，较上日贬值约185点。
路透北京4月7日 - 中国银监会官员周五称，银监会将主动参与并自觉服务于监管协调，以降低金融产品交叉交易导致的风险；金融风险今年将得到很好的改善，监管套利也会得到有效遏制。
指标 3月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数