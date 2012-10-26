中国军界“反腐英雄”仕途受阻--消息人士

欧盟执委会主席容克提出英国退出后之欧盟改革建议
容克在向欧洲议会提交的“白皮书”中，列出了欧盟未来的五种情境，从基本不做改变，到收缩职责范围至仅监管一个共同市场，直至跨出一大步，集中管理各成员国的主权。
路透北京10月26日电（记者 林洸耀）---三位独立消息人士称，中国军方一名高级将领因揭露内部腐败案影响了自己的升迁机会。这起腐败案将於几个月内送交军事法庭审理。
香港凤凰周刊本月称，原解放军总後勤部副部长谷俊山被送上军事法庭，将是新中国成立以来军界曝出的最大丑闻。
该杂志称，谷俊山在北京市内中心地段建造了一处豪宅，但是并未作进一步细节报导，也没有说明耗用资金规模。
现年56岁的谷俊山在今年稍早被免去解放军总後勤部副部长职务，并接受调查。这是中共十八大召开前曝出的一连串丑闻之一。
与中国领导人和军界均有联系的消息人士表示，谷俊山的问题影响了解放军总後勤部政委刘源的仕途，後者原本可能升任中央军委副主席或中央军委委员。
“刘源成了反腐英雄，”一位消息人士称，并表示刘源揭露了谷俊山的问题却触怒了一些高层人士，“影响了自己的升迁”。
“（对谷俊山的）调查已经结束，即将进入司法程序，”该要求匿名的消息人士告诉路透。
此外，消息人士还指出，刘源与薄熙来的关系密切，这也影响了他的晋升。（完）
编译：王凤昌 发稿：张家伟
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