北斗卫星导航系统试运行 助推中国军力发展

路透香港12月29日电（记者 David Lague）---中国北斗卫星导航系统本周开始提供试运行服务，此举将使中国在发展与美国匹敌的太空能力上，再迈进一步。

若中国能按计划到2020年成功为北斗卫星导航系统部署全部35颗卫星，届时中国军队将可以摆脱对美国全球定位系统（GPS）和俄罗斯"格洛纳斯"（GLONASS）导航系统的依赖。

并且，与中国人民解放军当前所用GPS和GLONASS不太精确的民用版不同的是，北斗卫星导航系统将为中国提供精准定位，为导弹、精确制导武器和其他武器提供导航。

《汉和亚洲防务》杂志编辑、驻香港的中国军事分析师平可夫（Andrei Chang）称："这（精准定位）会令中国人民解放军的精准攻击能力发生很大飞跃。"

根据中国卫星导航系统管理办公室，中国已发射10颗卫星支持北斗系统，明年还将再发射六颗。

北斗卫星导航系统将与中国快速扩张的监控、成像和遥感卫星系统一起，发挥重要军事作用。

针对有关人士担忧北斗导航系统可能对其构成军事威胁，中国国防部发言人杨宇军周三在例行记者会上表示，国际上的卫星导航系统都是军民两用系统。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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