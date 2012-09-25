中国首艘航母“辽宁”号交接入列（更新版）

路透北京9月25日电---中国国防部宣布，中国首艘航空母舰--“辽宁”号周二正式交接入列。

“辽宁”号原名“瓦良格”号，购于乌克兰，在大连港进行了大规模整修。官方媒体报导称，7月该舰完成第九次试航後回到大连港。

国防部在其网站(www.mod.gov.cn)发布公告称：“航母入列，对於提高中国海军综合作战力量现代化水平具有重要意义。”

声明称，航母入列对於“有效维护国家主权、安全和发展利益”具有重要意义。

但军事专家认为，“辽宁”号的作用将比较有限，可能主要用於训练。

不过对於中国海军来说，拥有第一艘航母是件值得骄傲的事情。

国防大学战略研究所前所长、海军少将杨毅周二在《中国日报》上发表的英文评论文章称，世界上所有的大国、甚至一些中小国家都拥有了自己的航母，中国拥有航母是很正常的一件事。

杨毅认为，中国海域辽阔，大量主权和利益需要维护，且中国日益增长的海外利益要求有强大的海军提供安全保障。

他还指出，“辽宁”号将主要用於科学研究和训练，并将帮助中国彰显军力。

他称，中国将坚定不移地维护领土主权和国家尊严，中国支持和平，但不惧怕任何威胁或恐吓。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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