中国首艘航母“辽宁”号交接入列（更新版）

香港前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透北京9月25日电---中国国防部宣布，中国首艘航空母舰--“辽宁”号周二正式交接入列。
“辽宁”号原名“瓦良格”号，购于乌克兰，在大连港进行了大规模整修。官方媒体报导称，7月该舰完成第九次试航後回到大连港。
国防部在其网站(www.mod.gov.cn)发布公告称：“航母入列，对於提高中国海军综合作战力量现代化水平具有重要意义。”
声明称，航母入列对於“有效维护国家主权、安全和发展利益”具有重要意义。
但军事专家认为，“辽宁”号的作用将比较有限，可能主要用於训练。
不过对於中国海军来说，拥有第一艘航母是件值得骄傲的事情。
国防大学战略研究所前所长、海军少将杨毅周二在《中国日报》上发表的英文评论文章称，世界上所有的大国、甚至一些中小国家都拥有了自己的航母，中国拥有航母是很正常的一件事。
杨毅认为，中国海域辽阔，大量主权和利益需要维护，且中国日益增长的海外利益要求有强大的海军提供安全保障。
他还指出，“辽宁”号将主要用於科学研究和训练，并将帮助中国彰显军力。
他称，中国将坚定不移地维护领土主权和国家尊严，中国支持和平，但不惧怕任何威胁或恐吓。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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