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时事要闻 | 2014年 1月 14日 星期二 14:37 BJT

中国军队公务用车将选用国产自主品牌汽车

路透上海1月14日 -新华社报道称，经中国国家主席习近平和中央军委批准，解放军四总部日前印发《关于军队贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的措施》，要求军队公务用车选用国产自主品牌汽车。

去年4月，中国开展军车管理专项整治行动，禁止高档豪华轿车挂军牌。

中国政府官员还被呼吁使用红旗等国产品牌汽车，这对主导中国政府用车市场20年的奥迪构成压力。奥迪是大众汽车VOWG_P.DE旗下品牌。据中国外交部称，外交部长王毅目前的公务用车是红旗H7轿车。

据报道，《措施》强调，要严格经费管理使用，改进预算编审办法。

《措施》指出，公务用车实行集中采购，选用国产自主品牌汽车。

《措施》还强调，严禁用公款搞私人宴请，严禁以任何名义赠送或接受礼金、有价证券、纪念品、土特产品等。

《措施》还呼吁加强各类活动管理，从严审批举办各类庆典、论坛、展会、演出活动。（完）

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