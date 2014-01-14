中国军队公务用车将选用国产自主品牌汽车

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透上海1月14日 -新华社报道称，经中国国家主席习近平和中央军委批准，解放军四总部日前印发《关于军队贯彻落实〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉的措施》，要求军队公务用车选用国产自主品牌汽车。
去年4月，中国开展军车管理专项整治行动，禁止高档豪华轿车挂军牌。
中国政府官员还被呼吁使用红旗等国产品牌汽车，这对主导中国政府用车市场20年的奥迪构成压力。奥迪是大众汽车VOWG_P.DE旗下品牌。据中国外交部称，外交部长王毅目前的公务用车是红旗H7轿车。
据报道，《措施》强调，要严格经费管理使用，改进预算编审办法。
《措施》指出，公务用车实行集中采购，选用国产自主品牌汽车。
《措施》还强调，严禁用公款搞私人宴请，严禁以任何名义赠送或接受礼金、有价证券、纪念品、土特产品等。
《措施》还呼吁加强各类活动管理，从严审批举办各类庆典、论坛、展会、演出活动。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。