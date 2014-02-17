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时事要闻 | 2014年 2月 17日 星期一 12:22 BJT

中国军方清退不合理住房 压减公务用车

路透北京2月15日 - 据《解放军报》报道，截至到2013年年底，中国军方共清理各类不合理住房2.7万套。

《解放军报》周六报道称，从去年6月到12月，全军共压减公务用车2.9万辆；从严控制军车号牌使用范围，严禁豪华车挂军牌。

但对于那些滥用职权和非法占有军队住房、向亲朋好友分发军队汽车牌照的军队官员，报道没有提到对他们的惩戒措施。

反腐败已成为本届政府的头等要务，旨在寻求平息民众对官员腐败的公愤。

中国在20世纪90年代末开展了针对军队腐败的斗争，禁止军人经商。由于透明度和制衡制度的缺位，腐败渎职问题在最近几年恶化。

《解放军报》称：“习主席和中央军委对军队教育实践活动极为重视。习主席亲自审定活动方案……每个重要步骤、重要环节都给予坚强有力领导。”

报道称，全军停建、取消楼堂馆所建设项目174个，压减在建工程项目规模和装修标准195个。（完）

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