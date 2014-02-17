中国军方清退不合理住房 压减公务用车

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透北京2月15日 - 据《解放军报》报道，截至到2013年年底，中国军方共清理各类不合理住房2.7万套。
《解放军报》周六报道称，从去年6月到12月，全军共压减公务用车2.9万辆；从严控制军车号牌使用范围，严禁豪华车挂军牌。
但对于那些滥用职权和非法占有军队住房、向亲朋好友分发军队汽车牌照的军队官员，报道没有提到对他们的惩戒措施。
反腐败已成为本届政府的头等要务，旨在寻求平息民众对官员腐败的公愤。
中国在20世纪90年代末开展了针对军队腐败的斗争，禁止军人经商。由于透明度和制衡制度的缺位，腐败渎职问题在最近几年恶化。
《解放军报》称：“习主席和中央军委对军队教育实践活动极为重视。习主席亲自审定活动方案……每个重要步骤、重要环节都给予坚强有力领导。”
报道称，全军停建、取消楼堂馆所建设项目174个，压减在建工程项目规模和装修标准195个。（完）
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路透首尔4月17日 - 美国副总统彭斯周一警告朝鲜称，美国和韩国都不会容忍朝鲜进一步进行导弹发射或核试验活动，美方打击叙利亚的行动显示出了美国对此的决心。
路透北京4月17日 - 中国周一重申，反对在韩国部署美国的萨德反导弹系统。 中国外交部发言人陆慷在例行记者会上表达了中国对部署萨德系统的反对，并敦促各方合作以维持该地区的和平与稳定。 韩国代总统黄教安和正在访韩的美国副总统彭斯周一重申，计划推进部署萨德反导系统。 中国认为，该系统功能强大的雷达对其安全构成威胁。而美国与韩国均表示，该系统只是为了防御朝鲜的导弹。(完) (编译 李春喜/张涛；审校 王洋/艾茂林)