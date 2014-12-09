中国又一名少将涉腐被查--报导

《财新》杂志报导称，52岁的解放军南京政治学院副院长戴维民少将于11月中旬被带走。

在另一则报导中，中国公安部副部长刘金国称，省级公安机关主管领导是协助“猎狐”行动的第一责任人，行动不力的省份，要到公安部说明情况，作出检讨。“猎狐”行动指的是中国的国际追逃追赃行动。（完）