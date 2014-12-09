中国又一名少将涉腐被查--报导

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京12月9日 - 中国媒体周二报导称，解放军南京政治学院一名少将因涉及腐败受到调查。
《财新》杂志报导称，52岁的解放军南京政治学院副院长戴维民少将于11月中旬被带走。
《财新》报导称，其事源于解放军南京政治学院上海分院的土地及工程基建问题。
在另一则报导中，中国公安部副部长刘金国称，省级公安机关主管领导是协助“猎狐”行动的第一责任人，行动不力的省份，要到公安部说明情况，作出检讨。“猎狐”行动指的是中国的国际追逃追赃行动。（完）
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路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透首尔4月24日 - 韩国周一称，正就同美军卡尔文森号航母打击群举行联合军演与美国进行磋商；在外界担心朝鲜可能再次进行核试验之际，美国卡尔文森号航母打击群正驶向朝鲜半岛附近水域。
路透首尔/华盛顿4月23日 - 朝鲜周日称，准备击沉一艘美国航母，以展示军事实力。在美国总统特朗普准备致电中日领导人之际，美朝关系再现紧张迹象。