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时事要闻 | 2014年 12月 9日 星期二 14:22 BJT

中国又一名少将涉腐被查--报导

路透北京12月9日 - 中国媒体周二报导称，解放军南京政治学院一名少将因涉及腐败受到调查。

《财新》杂志报导称，52岁的解放军南京政治学院副院长戴维民少将于11月中旬被带走。

《财新》报导称，其事源于解放军南京政治学院上海分院的土地及工程基建问题。

在另一则报导中，中国公安部副部长刘金国称，省级公安机关主管领导是协助“猎狐”行动的第一责任人，行动不力的省份，要到公安部说明情况，作出检讨。“猎狐”行动指的是中国的国际追逃追赃行动。（完）

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