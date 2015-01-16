版本:
中国
时事要闻 | 2015年 1月 16日 星期五 09:23 BJT

中国军方称去年查处16名涉嫌贪腐案件的军级以上干部

路透北京1月15日 - 中国国防部网站公告称，军队权威部门对外公布了2014年军队查处军级以上干部重大贪腐案件情况。

公告称，山西省军区原司令员方文平等人因涉嫌严重违纪，被立案调查。

中央军委原副主席徐才厚因涉嫌违法犯罪，2014年6月军事检察机关对其立案侦查，2014年10月移送审查起诉。

总后勤部副部长刘铮、总后勤部司令部副参谋长符林国、第二炮兵副政委于大清、解放军信息工程大学副政委高小燕因涉嫌违法犯罪，被立案侦查。

这是中国军方首次对外公布此类案件情况。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐