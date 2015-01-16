中国军方称去年查处16名涉嫌贪腐案件的军级以上干部

英国脱欧事务大臣戴维斯称欧盟试图霸凌英国
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透北京1月15日 - 中国国防部网站公告称，军队权威部门对外公布了2014年军队查处军级以上干部重大贪腐案件情况。
公告称，山西省军区原司令员方文平等人因涉嫌严重违纪，被立案调查。
中央军委原副主席徐才厚因涉嫌违法犯罪，2014年6月军事检察机关对其立案侦查，2014年10月移送审查起诉。
总后勤部副部长刘铮、总后勤部司令部副参谋长符林国、第二炮兵副政委于大清、解放军信息工程大学副政委高小燕因涉嫌违法犯罪，被立案侦查。
这是中国军方首次对外公布此类案件情况。（完）
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。
路透华盛顿5月4日 - 美国众议院周四以微弱多数通过了废除奥巴马医保(Obamacare)的提案，来自共和党的总统特朗普又取得一场胜利。不过这场胜利可能非常短暂，因为该医保立法提案在参议院可能经历激烈辩论。