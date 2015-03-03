中国前军委副主席郭伯雄之子郭正钢被查

美国FBI局长科米被解职前正力图扩大有关俄罗斯的调查--消息

路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。