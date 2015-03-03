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亚洲 | 2015年 3月 3日 星期二 10:35 BJT

中国前军委副主席郭伯雄之子郭正钢被查

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京3月2日 - 中国官媒称，军队权威部门公布了近期查处军级以上干部重大案件情况信息，有14名高级军官名单被披露。

名单中包括浙江省军区副政委郭正钢。他是中国前军委副主席郭伯雄之子。

国防部网站称，郭正钢因涉嫌违法犯罪，2015年2月军事检察机关对其立案侦查。45岁的郭正钢是少将军衔。（完）
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