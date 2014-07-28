中国军方近期将在东南沿海方向举行实兵演习

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月27日 - 中国国防部周日称，中国军方将从7月29日起，在东南沿海方向举行实兵演习。
国防部表示，这次演习是军方年度例行性训练活动，对于锻炼检验部队作战能力、提高实战化训练水平、推动军事斗争准备具有重要意义。国防部未透露关于演习地点的进一步细节。
上周北京市公安局官方微博消息称，7月20日至8月15日，华东和华中12个机场受演习活动影响，航班将出现大面积延误。
关于此次演习对民航航班的影响，国防部新闻事务局表示，国家空管委办公室已派出多个军地联合工作组到繁忙地区和机场进行督导协调。军民航空管部门已采取新辟临时航线、划设保护区、制定绕航改飞等措施，最大限度减少影响。
国防部称："根据我们掌握的情况，军演对民航影响是有限的，不是造成航班延误的主要因素，近期主要受气象影响较大。"（完）
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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