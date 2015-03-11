中国破获两起非法为境外提供国家秘密的案件

路透北京3月10日 - 大连日报报导称，近期大连市国家安全局破获了两起为境外窃取、非法提供国家秘密的案件，已批捕两名向外国间谍出售军事机密的男子，但未说明这两人为哪些境外国家间谍服务。涉案军事机密包括500多张“辽宁舰”照片。

大连日报称，国外情报部门雇佣这两名男子拍摄并发送数千张重要军事目标和军工项目的照片，以及录音和其它信息。

大连日报称，隐蔽战线上的敌情已经显示出，近年来境外间谍情报机关已将互联网作为策反的阵地，一些年轻的网民成为策反目标。敌人的手法虽然很狡猾，但是其实也是完全可以进行防范的。

该报称，这两人都是年轻的“普通打工者”，多次利用工作的便利条件，从事间谍活动。其中一名姓韩，被一个伪装成记者的微信用户所利诱。

大连日报称，另外一人姓张，23岁，应一名国外情报特工的请求，于去年夏天到北京某航展会上搜集了大量资料，后又拍摄了数百张“辽宁舰”的照片。

两人最终被中国国家安全机关抓获。韩某于1月29日被判处8年有期徒刑，张某于2月12日被判处6年有期徒刑。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王琛

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